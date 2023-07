Gli insegnanti madrelingua per l’inglese

Insegnanti di inglese madre lingua nelle scuole dell’Istituto comprensivo di Montale grazie al contributo di 10mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha coperto la metà della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto. Il potenziamento di lingua inglese proposto a tutte le scuole dell’Istituto, dalla materna fino alla scuola media, è stato affidato a docenti della British School e si è concluso con il conseguimento da parte degli alunni della certificazione linguistica di livello A2. La Fondazione ha fornito il suo determinante contributo nell’ambito del bando "Scuole in movimento". L’attività è stata svolta in forma di laboratorio con l’intento di sviluppare le capacità linguistiche degli allievi soprattutto nella comunicazione orale, puntando molto sulle abilità di ascolto e di comprensione nella lingua straniera e sull’ampliamento del vocabolario in possesso dei ragazzi. Il metodo seguito nel laboratorio linguistico è stato incentrato sulla presentazione di racconti e storie con un approccio molto ludico. L’attività ha previsto giochi di movimento, filastrocche, canti e drammatizzazioni che hanno coinvolto gli studenti in modo attivo. Il potenziamento di lingua inglese ha incontrato un notevole consenso da parte delle famiglie e una entusiastica adesione da parte degli studenti. Al termine dell’anno gli allievi hanno sostenuto l’esame per la certificazione, una volta superata la prova, hanno ricevuto un attestato del loro livello linguistico che sarà utile per la prosecuzione degli studi. Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Montale, Mauro Guarducci, assicura che il potenziamento di lingua inglese sarà offerto agli studenti anche nel prossimo anno scolastico.

Giacomo Bini