Gli imprenditori generosi. Quanti doni ai cittadini per la Festa della Repubblica

PISTOIA

Non c’è solo l’attento e professionale lavoro della prefettura dietro alla grande festa organizzata in piazza Duomo per il 2 Giugno. Ad aver reso l’importante ricorrenza piacevole, snella e adatta a partecipanti di tutta le età ci sono state anche le scelte del prefetto Licia Donatella Messina che hanno portato in piazza la musica della Banda comunale di Pistoia e della Filarmonica Borgognoni e alcuni studenti delle scuole della Provincia che hanno letto alcuni articoli della Costituzione Italiana e raccontato le esperienze vissute con le visite nei centri del potere governativo romano.

Ma c’è di più. Ci sono stati tanti imprenditori e tante associazioni generose che senza clamori hanno donato alla città e ai cittadini ciò in cui sono delle vere e proprie eccellenze: piante, bicchieri, brigidini, acqua, confetti, gelati solo per citarne alcuni. Ecco allora che piazza del Duomo era colorata e profumata grazie ai vivaisti pistoiesi che non si sono certo risparmiati nell’addobbarla ed ecco che, al termine della cerimonia, è stato possibile godere di un momento conviviale negli i stand allestiti grazie, appunto, al contributo delle associazioni e aziende del territorio pistoiese: Confagricoltura, Coldiretti e Cia Toscana Centro, nonché l’azienda Rinati di Lamporecchio, la Confetteria Corsini e la Gelateria Pasticceria Il Taba Dolce di Latte di Pistoia, la Gedac di Agliana, la Società Acqua Toscana San Felice e la Rcr Cristalleria Italiana. Quest’ultima, in particolare, ha donato ben cinquecento bicchieri, dalla forma originale ed elegante, che ogni partecipante ha potuto portarsi a casa (contribuendo peraltro a non creare rifiuti con i bicchieri di plastica o carta), insieme a una piantina aromatica anche questa dono degli imprenditori locali.