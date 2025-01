Giusti rende più forte la Pistoiese: "Felice di essere al fianco di Iorio"

La Pistoiese rafforza ulteriormente la propria ossatura societaria con l’ingresso di un volto, quello di Gabriele Giusti, che nell’ultimo decennio ha scritto pagine importantissime nel calcio della nostra provincia. Nel pomeriggio di ieri è stato infatti ufficializzato l’accordo tra Pistoiese e Nuova Comauto, che sarà un nuovo partner gold del club arancione. Un ritorno in grande stile per l’imprenditore pistoiese, titolare di Nuova Comauto, che dal 2015 al 2019 è stato direttore generale dell’Aglianese e in seguito, fino al 2022, presidente per tre stagioni in Serie D. Alla guida del club neroverde, Giusti ha conquistato tre promozioni consecutive dalla Prima categoria alla Serie D, condite da una Coppa Toscana di Prima categoria, una Supercoppa di Promozione e una di Eccellenza. Un profilo vincente che, seppur senza cariche dirigenziali, potrà dare una mano importante alla visibilità e alla crescita del club arancione.

"Per me è un onore annunciare l’ingresso di Nuova Comauto – ha esordito il presidente Sergio Iorio – come sponsor Gold della Pistoiese. Si tratta di un’eccellenza locale ma anche regionale, che contribuirà notevolmente al processo di sviluppo e strutturazione che come società stiamo mettendo in atto a partire dalla scorsa estate". Almeno fino al termine della stagione, Gabriele Giusti sarà soltanto uno sponsor con la sua azienda, senza ricoprire cariche in società, come da lui stesso specificato: "La Nuova Comauto è molto felice di tornare ad essere sponsor della Pistoiese dopo un paio di anni di assenza. Abbiamo colto il segnale di Iorio e la sua volontà di attrarre imprenditori locali, perchè in arancione c’è un progetto serio portato avanti da persone competenti. Il nostro è un impegno esclusivamente come sponsor, ci tengo a chiarirlo perché è importante che ci sia rispetto dei ruoli".

Il presidente della Pistoiese ha poi ripreso la parola sottolineando, e ribadendo quanto già detto nel recente passato, come il focus della società, oltre ai risultati sportivi, sia sempre incentrato sull’aspetto strutturale e impiantistico: "La creazione di un centro sportivo ad utilizzo della Pistoiese ma anche di terzi – ha detto Iorio – sarebbe un valore aggiuntivo enorme per tutta Pistoia. Stiamo avendo frequenti contatti con l’amministrazione, da parte nostra c’è disponibilità ad un progetto che coinvolga anche privati, al fine di realizzare una cittadella arancione, ma anche un centro sportivo a beneficio della città. In tal senso, sono molto soddisfatto del gruppo imprenditoriale che si sta formando, perchè sono sicuro che con l’aiuto di quanti più soggetti possibili potremo davvero costruire qualcosa di importante. Il supporto dei vecchi sponsor, unito ai nuovi che si stanno aggiungendo in questi mesi, potrà far consolidare ulteriormente la nostra progettualità".

Michele Flori