Giovedì Santo, Processione delle Sette Chiese insieme ai confratelli della Misericordia di Pistoia

Torna questa sera la "Processione delle sette chiese" con i Fratelli e le Sorelle della Misericordia di Pistoia. Si comincia alle 19 con la santa messa in “Coena Domini“, con la lavanda dei piedi, nella chiesa della Misericordia, in via del Can Bianco. Al termine della celebrazione sarà offerta un’ “agape fraterna” come condivisione conviviale pasquale nella sala riunioni della sede di via del Can Bianco 35, proprio accanto alla chiesa. Alle 21 inizierà la visita alle Sette Chiese con le vesti storiche e le nuove divise colorate da parte del Fratelli e Sorelle, che come sempre avranno al seguito tante persone che accompagneranno questo gesto di fede con la fiamma accesa delle candele per una lunga luminaria nelle vie del centro storico. Questo il percorso: Chiesa della Misericordia, Monastero delle Clarisse, Cattedrale del Duomo, Chiesa dello Spirito Santo, Chiesa di San Francesco, Chiesa della Madonna, Chiesa di San Paolo per poi tornare alla Chiesa della Misericordia, doveci sarà la benedizione e la distribuzione delle scole. "E’ uno dei momenti più importanti per la nostra Comunità – ricorda Sergio Fedi, presidente dell’Arciconfraternita – che da secoli porta avanti questo momento di fraternità con impegno e in ossequio al Santissimo Sacramento in questa ricorrenza del Giovedì Santo. Per testimoniare le origini e la coerenza della nostra Associazione, ma anche la voglia di mettere insieme tradizione e quotidianità, tener conto del passato per vedere al futuro". La cerimonia sarà curata dal Correttore della Misericordia di Pistoia, don Giordano Favillini con Fra Marco Vinicio Baldi e il Coordinamento dei Servizi della Misericordia. Tutta la cittadinanza è invitata.