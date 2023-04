Giovedì conferenza dello studioso Guido Tigler La destinazione di due capolavori di Nicola Pisano

Nuova conferenza nell’ambito di "Primavera al museo" attesa per giovedì 27 aprile, alle 17, in Sala Maggiore, a Palazzo Comunale. Protagonista sarà Guido Tigler che discorrerà su "Non uno ma due: i monumenti sepolcrali di Nicola Pisano per San Francesco a Pistoia". La recente mostra "Medioevo a Pistoia. Crocevia di artisti tra Romanico e Gotico" promossa da Pistoia Musei, ha offerto l’opportunità di indagare meglio la destinazione originaria di due capolavori di Nicola Pisano degli anni settanta del Duecento, provenienti dalla chiesa di San Francesco a Pistoia: la lastra con le "Stimmate di San Francesco" del Museo Civico di Pistoia e quella con l’"Elevazione di un vescovo" nel Museo Pushkin di Mosca (già nel Kaiser-Friedrich-Museum di Berlino). Benché ritenute sinora parti di uno stesso monumento sepolcrale, l’accostamento in mostra dei relativi calchi ha fatto emergere la problematicità di tale ipotesi. L’intervento vuole quindi argomentare per la lastra moscovita l’originaria provenienza dal sarcofago del beato pistoiese Buonaccorso Buonaccorsi (eletto, ma non consacrato, arcivescovo di Pisa nel 1278), mentre per quella con le "Stimmate di San Francesco" la pertinenza a un secondo, disperso, monumento sepolcrale. Tigler è professore associato di Storia dell’Arte Medievale all’Università degli Studi di Firenze. Sull’arte pistoiese, si è occupato della ricostruzione del pulpito smembrato di Guglielmo nel Duomo di San Zeno e di quello di Guido Bigarelli in San Bartolomeo in Pantano. Ha pubblicato una monografia sulla ricostruzione della cattedrale pistoiese nel XII secolo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

l.m.