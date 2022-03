Giovani talenti ballano sul palco del Moderno

Giovani talenti della danza in scena oggi al teatro Moderno di Agliana. Una giornata che vede l’arte coreutica protagonista indiscussa sul palco del Moderno, con esibizioni di centinaia di danzatori iscritti al concorso internazionale ‘AglianaDanza 2022’ di classica, neoclassica, moderna e contemporanea. Dopo due edizioni digitali, importanti e sicuramente utili a tenere insieme la vasta comunità della danza, finalmente si torna al live. L’evento, che quest’anno si svolge nella giornata di sabato 19, è promosso dall’associazione culturale Il Moderno, con il patrocinio del comune di Agliana e il fondamentale contributo di Fondazione Caript.

La rassegna è nata con l’intento di far emergere e incoraggiare il talento di giovani e meritevoli danzatori, non ancora professionisti, provenienti dall’ampio panorama delle scuole italiane. Ambisce a valorizzare e promuovere l’arte coreutica nelle sue varie discipline e ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati del mondo della danza. "Dopo il successo delle passate edizioni – riferiscono gli organizzatori –, testimoniato sia dalla progressiva crescita di adesioni, sia dal costante aumento della qualità e del livello artistico degli iscritti, quest’anno il concorso si conferma come una delle manifestazioni più importanti dedicate alla danza a livello nazionale. L’edizione 2022 propone una formula innovativa, che affianca ad una giuria presente in teatro cinque finestre virtuali che permetteranno ad altrettanti giurati di seguire in streaming il concorso: una grande opportunità per tutti i partecipanti, un’occasione per essere osservati da un notevole gruppo di esperti, nazionali e internazionali". Giurati presenti dal vivo: Laura Comi (Accademia Teatro dell’Opera di Roma), Paola Vismara (Accademia Teatro alla Scala di Milano), Eugenio Buratti (Daw di Firenze). Saranno in collegamento streaming: Cristina Saso Al Farouk (European School of Ballet di Amsterdam), Oliver Matz (Taz Zurich), Jan Broeckx (Ballett Akademie Munchen), Ricardo Runa (Kayzer Ballet Company Covilha), Lotte Sigh (Copenaghen Dance Arts).

I partecipanti alla fase conclusiva di oggi sono oltre duecento, provenienti da ventinove scuole di tutta Italia, per la bellezza di novanta coreografie tra soli, pas de deux e gruppi. Per i vincitori sono previste coppe e menzioni speciali, ma soprattutto le ambite borse di studio messe in palio dai membri della giuria e dall’organizzazione del concorso, che permetteranno ai più meritevoli di frequentare corsi di approfondimento sulla danza in accademie o scuole internazionali di riconosciuto valore. ‘AglianaDanza’ da sette anni è, inoltre, un’occasione di visibilità in ambito nazionale e internazionale per Agliana e di richiamo, non solo per gli allievi in gara e le loro famiglie, ma anche per tutti gli appassionati della danza.

Piera Salvi