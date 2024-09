Giovani talenti alla Galleria Me Vannucci

Inaugura domenica 8 settembre la mostra "Una volta bastava un chiodo" legata all’omonimo premio intitolato alla memoria di Enrico Vannucci (nella foto), fondatore del primo polo culturale della città, divenuto poi l’attuale Galleria Me Vannucci di via Gorizia 122. La "call" è andata in scena nei mesi scorsi e ha permesso di selezionare una proposta interessante di giovani artisti. E proprio in ragione dell’elevata qualità di quanto pervenuto alla giuria composta da Massimiliano Vannucci, Marco Barbieri e Marco Bazzini nell’esposizione che inaugura domenica si è deciso di includere tutti e dieci i primi classificati. Oltre a Gianmarco Garbugli, secondi ex aequo Jessica Brunelli e Abdel Karim Ougri, ci saranno anche le opere di Alessio Barchitta, Lisha Lang, Giorgia Mascitti, Gianlorenzo Nardi, Roberto Orlando, Andrea Alkin Reggioli e Francesca Rossello. L’iniziativa è promossa dalla Galleria Vannucci con associazione Utopias! ed è realizzata con il contributo di Giovanisì-Regione Toscana. Taglio del nastro domenica 8 settembre alle 17.30; aperti il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 (o su appuntamento).

linda meoni