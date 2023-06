Giovani registi realizzano tre cortometraggi su temi ambientali, il progetto dell'Istituto King di Pistoia

Giovani registi a scuola ne "La piccola bottega dei film", che ha portato alla realizzazione di un documentario, di una fiction e di un film animato sui temi ambientali. È il risultato del progetto omonimo che ha coinvolto tre classi di prima media dell’Istituto "King" di Pistoia, supportati dal coordinamento di Promocinema Aps e dalla collaborazione di Arci Pistoia. Il progetto era risultato tra i vincitori del bando del Miur "CinemaScuola Lab–secondarie di I e II grado". I ragazzi sono stati impegnati in un lavoro lungo due mesi, tra lezioni e laboratori pratici, che hanno permesso agli studenti di tre classi del primo anno di conoscere le basi del linguaggio cinematografico e di utilizzarle per girare altrettanti cortometraggi assieme ad esperti del settore. Da aprile scorso ogni classe ha seguito un percorso specifico insieme ai professionisti del settore: la IA di è occupata del genere documentario con Michele Galardini, Marco Tomaselli e Tommaso Beneforti, la IB impegnata nella fiction con Chiara Checcaglini e Leo Canali e infine la IC all’opera con l’animazione in stop motion con Gabriele Prosperi e Roberto Paganelli.

I tre corti hanno partecipato all’edizione 2023 del bando "Sì…Geniale!" promosso dalla Fondazione Caript proponendo tre diverse visioni della biodiversità. "La nostra speranza – afferma Michele Galardini, presidente di Promocinema – è di poter ripetere questo progetto, esempio virtuoso di collaborazione tra enti, nel prossimo anno scolastico affinché diventi strutturale".