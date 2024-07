Dalla sfilata alla Giostra. Un luglio tutto da vivere

Pistoia, 1 luglio 2024 – La città si prepara a dare il via alle celebrazioni in onore di San Giacomo il Maggiore, patrono di Pistoia. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1 luglio, a partire dalle ore 19, sfilata di apertura dei festeggiamenti jacopei. Il corteo si muoverà da via Roma per giungere, attraverso le vie cittadine, allo stadio Melani, dove alle 21.30 si terrà la finale del torneo dei rioni di calcio (seniores) tra Cervo Bianco e Grifone. Il percorso della sfilata prevede la partenza da via Roma, proseguendo poi su via Cavour, il Globo, via Buozzi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza San Francesco, corso Gramsci, via dei Pappagalli, via dei Macelli e via dello Stadio, fino allo stadio Melani.

La sfilata sarà divisa in due sezioni: la parte folcloristica e quella storica. Parteciperanno alla prima molte società sportive cittadine, che si schiereranno e sfileranno con il proprio rione. La sezione storica vedrà i figuranti del Comitato cittadino e dei quattro rioni (Cervo Bianco, Grifone, Leon d’Oro e Drago) attraversare la città insieme ai gruppi storici della provincia pistoiese. Il corteo sarà aperto dalla Banda Comunale di Pistoia, che accompagnerà il Gonfalone del Comune e le istituzioni cittadine. I figuranti dei quattro rioni, insieme a sbandieratori e tamburini, nei loro abiti medievali, animeranno le vie del centro. Seguiranno, nel corteo, alcuni figuranti della Compagnia dell’Orso, del Comitato cittadino Giostra dell’Orso, dei quattro Rioni storici e molti gruppi storici del territorio. Chiuderà la Filarmonica Borgognoni. Una volta allo Stadio, sarà possibile assistere alle esibizioni degli atleti di alcune associazioni sportive.

"La Giostra dell’Orso è, per la città di Pistoia, un momento molto atteso, sentito, di grande rilevanza – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo e ai festeggiamenti jacopei –. Celebriamo il nostro patrono, San Giacomo, che è anche il patrono dei pellegrini del mondo, e che porta con sè un percorso che ci vede impegnati sul tema dei pellegrinaggi e sulla valorizzazione di Pistoia, la “Santiago d’Italia”, come crocevia dei cammini. Con molto piacere, negli ultimi anni, abbiamo notato un avvicinamento alla Giostra da parte degli stranieri, tanto che le prime richieste di quest’anno provengono da turisti spagnoli e olandesi. Si sta potenziando un turismo legato all’interesse sulle rievocazioni storiche. Per tutto questo, un ringraziamento va al Comitato cittadino per il lavoro svolto in collaborazione con l’amministrazione".

I festeggiamenti jacopei proseguono con la “vestizione” di San Jacopo, martedì 16 luglio, per proseguire con le prove della Giostra dell’Orso il 22 e il 23 luglio. Alle 21 del 24 luglio la processione da piazza San Francesco alla Cattedrale di San Zeno. I rioni sfileranno con i quattro gonfaloni dei colori che li contraddistinguono, trasportati sul carro addobbato con scudi e coccarde. Alle 9.30 del 25 luglio processione dei ceri e sfilata in costume lungo le strade del centro storico. Vespri solenni in Cattedrale alle 17.30. Seguirà il corteggio storico con i figuranti in abiti medievali, il Gonfalone del Comitato cittadino, la Compagnia dell’Orso e i fantini che parteciperanno alla Giostra. La sera, alle 21, in piazza del Duomo, Giostra dell’Orso. La gara sarà preceduta dal corteo in costume, che sfilerà per le strade del centro.