È già Giostra dell’Orso: i rioni si "scaldano" per le prove in pista. Tutto pronto per il via

Pistoia, 21 luglio 2023 – Le emozioni e la carica di adrenalina all’interno dei quattro rioni cittadini cresce sempre di più: da domani iniziano le ore decisive, almeno per chi vive la Giostra dell’Orso da "dentro".

Perché sabato e domenica scatta il momento delle prove, ovvero il primo punto di contatto fra le quattro porte cittadine, nella fattispecie cavalli e cavalieri, e la terra di piazza Duomo per capire in che condizioni è la pista, trovare i riferimenti per i punti dove colpire gli orsi ai due lati della piazza, studiare le migliori traiettorie possibili per farsi trovare pronti la sera di San Jacopo.

E, aspetto di non poco conto, l’occasione per i responsabili Giostra di vedere chi è più pronto per rappresentare al meglio i propri colori e, quindi, individuare i tre titolari e la riserva che saranno poi comunicati – la mattina di martedì prossimo – al Comitato cittadino.

Pistoia, quindi, si appresta ad entrare nel vivo dei festeggiamenti jacopei e, per il weekend, la fascia oraria è quella dalle 20.30 alle 24. Domani toccherà al Grifone di Porta al Borgo aprire i turni di prove e sarà seguito dal Drago di Porta Carratica. Domenica sera, invece, spazio al Leon d’Oro di Porta San Marco e chiusura affidata al Cervo Bianco di Porta Lucchese: curiosi, turisti e appassionati potranno ovviamente godersi la serata dalle tribune di piazza Duomo ad ingresso gratuito.

Andando oltre, invece, si entrerà nell’ottica dei festeggiamenti della vigilia che avranno inizio lunedì alle 17.30 nella Cattedrale di San Zeno con i primi vespri e la Messa capitolare. Alle 21 è prevista la tradizionale processione in onore di San Jacopo, che partirà da piazza San Francesco per poi proseguire nelle vie del centro storico per arrivare in piazza del Duomo.

I rioni cittadini sfileranno con i quattro gonfaloni dei colori che li contraddistinguono, trasportati sul carro addobbato con scudi e coccarde. Nella cattedrale si svolgerà la benedizione con la sacra reliquia. Gli appuntamenti della vigilia si chiuderanno intorno a mezzanotte: dalle ore 23.30 fino alle 24 sono previsti i fuochi di artificio in onore del patrono nella zona del Luna Park a Sant’Agostino.

E, da lì in poi, la tensione sarà davvero alle stelle nei rioni: da una parte tutti i responsabili del folklore che attueranno gli ultimi accorgimenti e migliorie per farsi trovare pronti per la Processione dei Ceri e il corteggio storico del pomeriggio di San Jacopo, dall’altra cavalieri e cavalli per rendere impeccabile ogni singola tornata della Giostra dell’Orso 2023. Una Giostra che, al momento, si preannuncia particolarmente equilibrata come lo sono state tutte quelle dal 2016 in poi, anno della ripartenza col nuovo regolamento.

La squadra da battere, lo scorso anno, era il Cervo Bianco che infatti si impose ma, adesso, ha perso per strada due pezzi importanti di quell’organico – passati al Drago – e quindi questo rende ancora tutto più incerto. Il tutto senza dimenticare la gioventù e la scaltrezza dei giovanissimi del Leone, guidati da un Simone Gianni in caccia del quarto "Speron d’Oro" consecutivo che lo farebbe entrare definitivamente nella storia della competizione, ed un Grifone che parte incerottato ma che venderà carissima la pelle.

Saverio Melegari