Giostra dell’Orso, iniziato il conto alla rovescia: tutti gli appuntamenti in programma

Pistoia, 12 luglio 2023 – Macchina organizzativa oramai in moto a pieno regime in vista dei festeggiamenti in onore di San Jacopo nel mese di luglio. Allo stesso tempo, nei rioni il lavoro prosegue frenetico per mettere a punto le rispettive migliori squadre possibili per affrontare, da protagonisti, la disfida dai contorni medievali della sera del 25 luglio.

«Grazie alla sinergia tra Comune e Comitato cittadino – sottolinea l’assessore alle tradizioni e manifestazioni jacopee Alessandro Sabella – e all’importante lavoro svolto dai quattro presidenti e i volontari dei Rioni, è stato realizzato un nutrito calendario di appuntamenti che vede da quest’anno inclusi nuovamente anche gli eventi sportivi, con sfide tra i Rioni nelle varie discipline: un’occasione per rafforzare il forte senso di coesione, appartenenza e di comunità». I prossimi appuntamenti, dopo che i rioni dopo anni sono tornati finalmente ad abbellire le vie e le piazze del centro con appositi imbandieramenti che danno il senso della festa anche a chi arriva da fuori, sono imminenti. Si parte domenica con la vestizione, con un mantello rosso, della statua del Santo Patrono che si trova sul tetto della cattedrale di San Zeno. L’evento sarà arricchito da una sfilata storica per le vie del centro cittadino. L’iniziativa, a cura del Comitato Cittadino di Pistoia ETS, si avvale della collaborazione del Comune di Pistoia e dei Vigili del Fuoco: saranno quest’ultimi a mettere la veste alla statua del santo. Per quanto concerne Giostra e Palio, a livello artistico c’è da ricordare come il “drappo” per il rione vincitrice sia stato disegnato da Ester Vannucci della 3°A del corso design del tessuto del liceo artistico “Petrocchi” mentre il bozzetto dello Speron d’Oro, trofeo che va al miglior cavaliere della piazza, è stato curato dal professor Nicola Illuzzi. Per quanto concerne la gara in se per se, c’è da ricordare i due giorni di prove in programma il 22 e 23 luglio, sempre dalle 21 in poi, sull’anello di piazza Duomo che inizierà ad essere realizzato nel prossimo weekend. Sul programma del 25 luglio sarà ovviamente rispettata la tradizione: la prima sfilata la mattina alle 9.30, poi Messa in Cattedrale, sorteggio dei binomi per la gara e la sera, dalle 19, via al corteggio storico e lo spettacolo degli sbandieratori che faranno da apripista alle diciotto tornate. Infine, gli appuntamenti religiosi ancora da celebrare. Nel giorno della vigilia, il 24 luglio, alle 17.30 nella cattedrale di San Zeno si terranno i primi Vespri e la celebrazione della Santa Messa. Sempre il 24 luglio alle ore 21 si svolgerà la processione con la reliquia di San Jacopo che partirà dalla chiesa di San Francesco per raggiungere la cattedrale di San Zeno. I secondi Vespri solenni si terranno il 25 luglio alle 17.30 nella cattedrale di piazza del Duomo. S.M.