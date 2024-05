Giorgio Cella "Storia e geopolitica della crisi ucraina". Con l’autore Pietro Pinna Pintor e Andrea Borelli

Oggi alle 18 a Lo Spazio di via Curtatone e Montanara 20, a Pistoia, Giorgio Cella presenta "Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus’ di Kiev a oggi" (Carocci, p. 352, euro 36). Dialogano con l’autore Pietro Pinna Pintor e Andrea Borelli. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Virtù Nascente. "Il volume – si legge nella presentazione – , in un costante rimando tra dinamiche storiche e attualità geopolitica, si rivela uno strumento prezioso per l’analisi dei complessi fenomeni che hanno condotto, nei secoli, all’odierno conflitto in Ucraina, a oggi la più importante crisi politico-militare su suolo europeo del XXI secolo. Una lunga traiettoria che dai tempi di Erodoto giunge sino a Euromajdan, dove l’attenta ricostruzione storica si interseca con efficaci chiavi interpretative. L’autore fa inoltre emergere un mosaico culturale di grande interesse, spaziando in modo erudito lungo i secoli, gli eventi e i popoli di questo crocevia di religioni, imperi e identità: dalla Rus’ di Kiev ai cosacchi ucraini, dalle contese tra russi, polacchi e turchi sino all’era postsovietica e al processo di allargamento a est della Nato. Un testo – si legge ancora – che costituisce un unicum negli studi di storia delle relazioni internazionali, cruciale per addentrarsi non solo nelle vicende dell’Ucraina e della sua crisi con Mosca, ma anche per una più generale comprensione degli avvenimenti di quella periferia centro-orientale d’Europa". Cella è dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche all’Università Cattolica di Milano, dove insegna nel corso di Storia e politiche: Russia ed Europa orientale. E’ analista geopolitco ed è stato osservatore elettorale per l’Osce nelle elezioni in Ucraina del 2019.