Giochi da tavolo di ieri e di oggi in mostra. E poi laboratori, spettacoli di magia e bridge

Il gioco nelle sue diverse declinazioni, assecondando l’iniziativa di International Games Month dell’American Library Association, con una serie di iniziative che guardano in quella direzione. Luogo di svolgimento è la Biblioteca San Giorgio che propone da domani, sabato 4 novembre (inaugurazione alle 15), la mostra "Giochi da tavolo di ieri e di oggi" a cura dell’associazione Astèria. La mostra riguarda l’evoluzione dei giochi da tavolo moderni, con un accenno a quelli più antichi, per poi entrare nel vivo con l’esposizione di alcuni vincitori del prestigioso premio Spiel des Jahres, che viene conferito annualmente dal 1978 alla fiera di Essen (Germania). Il tema del gioco sarà al centro anche della consueta rassegna bibliografica del mese,mentre tutto attorno si svolgeranno tante iniziative con giochi da tavolo, giochi di ruolo, laboratori ludici per bambini, uno spettacolo di magia e un po’ di spazio anche per i più grandi, con una sessione del gioco "Parole parole parole" di Andrea Massaini. Tra gli eventi di più vicina scadenza si segnala il gioco libero coi giochi da tavola presenti in biblioteca nel pomeriggio del 7 novembre (dalle 17 alle 18; per bambini dai 5 ai 10 anni), nell’area ragazzi, il laboratorio ludico con kamishibai a cura di Silvia Todesca (bimbi 4-7 anni), giovedì 9 novembre alle 17, pratica di "Parole parole parole" con il suo ideatore Andrea Massaini, l’11 novembre alle 11, lo spettacolo di magia con il mago Marco Marchese lo stesso giorno alle 16.30. Ogni giovedì e sabato dalle 16 nella galleria centrale scacchi a ingresso libero. Da domani e da mercoledì 8 novembre, tutti i sabati e tutti i mercoledì, dalle 16 corso di bridge.

([email protected]).