Addio a Gianfranco Biagini, voce storica della Fiera

Serravalle (Pistoia), 22 maggio 2024 – Casalguidi ha letteralmente perso la sua "voce", capace di scandire e dettare ogni anno i tempi di uno dei momenti più attesi: un’intera comunità si è stretta attorno ai familiari di Gianfranco Biagini, che gli amanti della Fiera (e non solo) difficilmente dimenticheranno. Gianfranco Biagini è morto lunedì all’età di 87 anni. Lascia la moglie Diana e i figli Simone, Cinzia e Silvia. Biagini era rimasto coinvolto in un incidente domestico: nei giorni scorsi aveva a quanto pare accusato un malore mentre si trovava nella propria abitazione ed era caduto battendo la testa. E da allora purtroppo, nonostante i soccorsi e complice l’età avanzata, non si era a quanto sembra più ripreso.

Era un impresario edile, ma a Casale era e resterà sempre noto in primis per essere stato per anni la "voce storica" della Fiera di Casalguidi. Era lui infatti lo "speaker" che invitava a comprare i biglietti della lotteria o le cartelle per la tombola, ad esempio. E il suo intercalare, quel "Che Fiera!" ripetuto di tanto in tanto per sottolineare episodi particolari riscontrati durante lo svolgimento della "storica" rassegna che va avanti dalla fine dell’800, era diventato celebre. La salma è esposta da ieri pomeriggio presso le cappelle dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e oggi alle 15.30 si terrà la cerimonia funebre, che avrà luogo nella chiesa di San Pietro a Casalguidi. Tanti i messaggi di affetto e di condoglianze fatti pervenire alla famiglia sia sui social network che in privato. Se ne va la voce della Fiera – il messaggio del vice-sindaco Federico Gorbi - ciao Gianfranco, hai tanto amato Casalguidi e non ti dimenticheremo". E anche il Comitato festeggiamenti Fiera di Casalguidi ha dedicato un pensiero a Biagini.

"Gianfranco. ti ricorderemo sempre così. Ciao, "Piponi"" si legge nella nota, ricordando il suo soprannome a corredo di una foto nella quale Biagini è immortalato con il microfono mentre esercitava durante una delle edizioni passate della fiera quella che per lui era diventata una vera e propria passione. E con tutta probabilità gli sarà tributato un omaggio durante la prossima edizione della Fiera di Casalguidi. Che sarà definito più avanti: adesso è il momento del cordoglio.