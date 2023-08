Giallo in Provincia" torna a Pistoia, concorso di narrativa poliziesca"

Chiusa un’edizione, ecco subito pensare alla prossima. Non si ferma mai l’associazione Giallo Pistoia che in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio, per il 2023-2024, torna a promuovere il concorso di narrativa poliziesca "Giallo in Provincia", giunto al nono anno di vita. Il concorso letterario, per racconti di genere giallo è aperto a tutti gratuitamente; possono partecipare racconti inediti (mai pubblicati alla data di presentazione al concorso, neppure sul web) di genere giallo, thriller, noir o poliziesco, redatti in lingua italiana. Il vincitore che sarà decretato da un’apposita giuria (la prima composta da appassionati del genere, quella finale composta dal direttore editoriale di Giallo Mondadori Franco Forte, da Giuseppe Previti e dalla scrittrice Laura Vignali) verrà premiato durante la quattordicesima edizione del Festival del Giallo, che si terrà a Pistoia nei giorni 12, 13 e 14 aprile 2024, e sarà poi pubblicato nella collana "Il Giallo Mondadori". I tempi ovviamente non sono stretti, ma è certamente utile farsi trovare pronti in anticipo: i racconti dovranno essere inviati in formato elettronico all’indirizzo mail [email protected] entro e non oltre la mezzanotte del giorno 31 dicembre 2023. Per saperne di più consultando il bando nella sua versione integrale è possibile consultare il sito web della Biblioteca San Giorgio (www.sangiorgio.comune.pistoia.it) nell’apposita sezione dedicata appunto al concorso di narrativa poliziesca, "Giallo in provincia" numero 9. A disposizione anche i numeri 347.9433557 (associazione) e 0573.371600 (centralino San Giorgio).