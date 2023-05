Giak, l’omaggio del Petrocchi "La novella dell’amore cieco" Serata per la palestra del Sestini

Studenti del Petrocchi in scena per Giak, venerdì 26 maggio (ore 21) al teatro Moderno di Agliana. Sarà replicata la commedia "La novella dell’amore cieco" del laboratorio teatrale extracurriculare del liceo artistico Policarpo Petrocchi (distaccamento Quarrata), il cui protagonista, Jacopo, riprende in latino il nome di Giacomo. La commedia è già stata rappresentata il 10 marzo scorso al teatro Gabriele D’Annunzio del convitto Cicognini di Prato. La serata al Moderno ha lo scopo di dare un contributo all’associazione senza scopo di lucro "Giak il Nuotatore Volante", nata nell’agosto 2022, in ricordo del ventenne campione di volo Giacomo Di Napoli, scomparso l’11 luglio 2022 durante uno stage con la Nazionale italiana mentre era in procinto di partecipare ai Campionati del mondo, in Francia. L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto dall’associazione "Giak Nuotatore Volante" all’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana, per attrezzature specifiche nella palestra intitolata a Giak il 9 dicembre scorso dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi.

Giacomo aveva frequentato la scuola media al Sestini e il liceo artistico al Petrocchi di Quarrata. Insegnanti ed ex compagni di scuola sono ancora sconvolti. Giak era uno studente e un atleta eccezionale e il suo ricordo è nel cuore di tutti. Per i docenti, gli studenti e per la preside del Petrocchi, Elisabetta Pastacaldi, la memoria di Giacomo resterà sempre viva nel liceo artistico, tanto che l’aula laboratorio di architettura adesso porta il nome del giovanissimo pluripilota (aereo, aliante ed elicottero) e nuotatore agonista della piscina Cogis di Montale. Da quando è nata l’associazione, voluta dalla famiglia del giovane campione, che persegue finalità solidali e di utilità sociale, con particolare attenzione al mondo scolastico e sportivo, sono partite molte iniziative e il "suo" liceo non ha voluto mancare all’appello. "E’ una commedia ambientata nel medioevo, divertente, ma con spunti di riflessione – ha spiegato Daniele Rossi, vicepreside, che era stato anche uno dei docenti della classe di Giacomo –. Era uno spettacolo che avevamo realizzato tempo fa, questa replica nasce dalla volontà della scuola e degli studenti di fare la nostra parte nel dare sostegno all’associazione". Il 9 giugno, nell’ambito del "Giugno aglianese" ci sarà un’altra serata per Giak, lo spettacolo dal titolo "Sacro vs. Profano" con il coro Terra Betinga e la band Silly Riif. L’11 luglio, alle 10.30, intitolazione a Giak della piscina Cogis di Montale, alle 18.30 santa messa alla scuola di volo I Pinguini di Quarrata.

Piera Salvi