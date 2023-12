Gestione stadio "Melani". Pistoiese, niente da fare. Il Comune ha detto ’no’

Dopo tre mesi di attesa dal momento dell’approvazione del progetto di servizio e gestione, ed al termine della consultazione pubblica effettuata a termini di legge, si apprende con notevole stupore che l’Us Pistoiese 1921 non potrà avere in carico la gestione dello stadio "Marcello Melani" per il resto della stagione sportiva. Una notizia che era nell’aria da qualche giorno, visto che siamo già a dicembre e il campionato di Serie D ha preso il via ad inizio settembre senza avere aggiornamenti sull’aggiudicazione, ma che lascerà sicuramente dietro di sé una scia di polemiche. A dire tutto questo è una determina dirigenziale dello scorso 1° dicembre che prende atto della fine dell’iter procedurale di analisi dell’unico soggetto che aveva presentato, nei tempi canonici, la documentazione amministrativa richiesta per poter prendere parte alla gara. Ad onor del vero, in fase di negoziazione erano due i soggetti che avevano avanzato la propria proposta, rimasta poi unica e che riguardava soltanto l’Us che, adesso, non ha più nulla in mano.

Il contributo stimato dal Comune per coprire questo servizio è di 129.320 euro che, adesso, vengono nuovamente svincolati dalla voce di spesa, per una società arancione rimasta esclusa perché "veniva accertato il mancato possesso dei requisiti di ordine generale, circostanza che prevede la disposizione dell’esclusione dello stesso" in riferimento ad alcuni articoli del decreto legislativo 362023. In passato si era parlato, e certificato, di pagamenti non effettuati in merito all’utilizzo degli impianti sportivi comunali ma, nella determina, non si fa riferimento a tutto ciò.

Un brutto colpo per l’amministratrice del club Matilda Jace, attraverso la "Jade Group Ltd" ed il garante del trustee, ovvero Maurizio De Simone: nel giro di un anno, infatti, l’Us non ha più il controllo diretto della gestione, e di conseguenza della manutenzione ordinaria, dello stadio "Melani", del sussidiario "Turchi", del campo sportivo "Frascari" (entrambi passati di mano alla Uisp) così come la possibilità di allenarsi a Pistoia Ovest. Da oggi, pertanto, visto che l’unico operatore partecipante alla gara è stato escluso, la palla torna al Comune che dovrà affrontare uno scenario mai visto negli ultimi decenni: occuparsi direttamente della gestione dello stadio. Pertanto viene da chiedersi: i locali che l’Us utilizza per uffici, servizi, sala stampa e parte dirigenziale potranno rimanere lì oppure no? Gli sportivi, e non solo, attendono delle risposte a riguardo.

albe