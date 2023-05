Furti in serie nelle case Arrestati dalla polizia

Avevano messo a segno diversi colpi in appartamento ed abitazione sia in città che nelle zone limitrofe i due georgiani, uno di 24 e l’altro di 27 anni, che nei giorni scorsi sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Pistoia in due distinte azioni che si sono risolte positivamente in provincia di Pisa e a Salerno. E’ questo l’esito dell’indagine che è stata portata avanti dagli uomini della Questura pistoiese, fermando in provincia di Pisa il 24enne, irregolare e senza fissa dimora, per di più gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di decreto di espulsione. Oltre al pericolo di fuga, su di lui c’erano pendenti anche gravi indizi di colpevolezza per un furto in abitazione del febbraio scorso assieme ad altri suoi due connazionali arrestati a Firenze poco dopo. Complessivamente, su di loro, ci sono gravi indizi sull’aver effettuato furti in appartamento commessi tra Toscana ed Emilia. Durante la perquisizione, fra l’altro, sono stati sequestrati diversi grimaldelli, arnesi da scasso, orologi e gioielli che, verosimilmente, erano oggetti di refurtiva finita nelle loro mani in precedenza. Qualche giorno dopo, invece, la Squadra Mobile di Pistoia è arrivata fino a Salerno e ha eseguito il fermo del 27enne, quale complice dei due connazionali arrestati a Firenze e che, da allora, si era allontanato dalla zona e rimpiazzato dall’altro georgiano fermato in provincia di Pisa.