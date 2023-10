Funerali dell'artista Andrea Dami a Pistoia: ricordi e affetto

Saranno probabilmente stabiliti nella giornata di domani i funerali dello scultore pistoiese Andrea Dami, che ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 30 settembre, nel terribile incidente avvenuto a Ponte di Serravalle. Andrea aveva compiuto 77 anni il 25 settembre. Al suo fianco, in auto, c’era la moglie Anna Venturi, 74 anni, ricoverata in rianimazione. Andrea potrebbe essere stato vittima di un malore improvviso mentre era alla guida. I funerali si svolgeranno a cura del servizio funebre della Croce Verde di Pistoia e la camera ardente sarà allestita nelle cappelle del commiato di viale Fermi, a Sant’Agostino. Sarà una cerimonia semplice, in attesa di una commemorazione pubblica, fra qualche tempo, a cui gli amici e il gruppo di artisti pistoiesi stanno pensando. La salma dell’artista è ancora in ospedale, restituita dalla magistratura, ma non dai sanitari.

Non si ferma intanto l’ondata di affetto nel ricordo di Andrea (nella foto in alto, di Alessandro Errigo) e nella vicinanza ad Anna. Dal Museo di Arte Contemporanea del Novecento di Monsummano: "Sconcertati e addolorati per la notizia della scomparsa del maestro Andrea Dami, che ha donato al Mac,n, con le sue opere e con la mostra “Assenze” splendidi momenti di intuizione artistica e riflessione...grazie maestro delle leggere e delicate farfalle... buon viaggio. Forza Anna. Elena Sinimberghi, assessore alla Cultura di Monsummano Terme e Lo staff del Mac,n".

l.a.