Frane Statale 12. Capecchi (Fdi) incalza Anas

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi (foto) interviene sulla questione della Statale 12 dell’Abetone e del Brennero: "Le frane che hanno colpito la strada Statale 12 dell’ Abetone e del Brennero dovrebbero essere risolte definitivamente, quanto prima, con un intervento tempestivo e efficace. Questo è quanto mi hanno assicurato dall’Anas che come Gruppo di FdI abbiamo contattato fin da subito per chiedere un intervento risolutivo e veloce. Purtoppo gli eventi franosi sono molteplici e Anas si è preoccupata di risolvere le situazioni più gravi per permettere almeno il senso unico alternato, ma l’obiettivo è quello di ultimare prima possibile gli interventi di messa in sicurezza globale e quindi riaprire al doppio senso di circolazione le strada. Quindi prendiamo atto della buona volontà di Anas, che è intervenuta in modo rapido, ma rileviamo anche – prosegue Capecchi – che la serie di sensi unici alternati che sono stati attivati provocano molti problemi alla circolazione, che risulta decisamente rallentata e complicata. Speriamo quindi che sia prossima la riapertura nel doppio senso di marcia della Statale 12. La strada è assolutamente strategica per il comparto ricettivo dell’area e anche, in generale, per tutta la Montagna Pistoiese e la semplice mobilità di cittadini e imprese. Monitoreremo costantemente la situazione – conclude il consigliere regionale – per verificare l’andamento dei lavori". La strada è stata chiusa più volte negli ultimi mesi. Oltre al tratto tra Popiglio e Tana Termini, se si aggiunge la frana a Borghetto, sulla Statale 6 si ha l’immagine di una Montagna pistoiese su cui non c’è una sola strada libera da vincoli legati a problemi.

Andrea Nannini