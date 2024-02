Francis Bacon: incontro con Giovanni Stanghellini. E poi cinema, letteratura, giallo e teatro

Oggi alle 18 nell’aula magna del seminario (via Puccini 36) nuovo incontro per "Scienza, filosofia della mente e religione" promosso dalla Fondazione Francis Bacon di Alessandro Pagnini con l’Università Vasco Gaiffi e la Scuola di Formazione Teologica della Diocesi. Sarà il professor Giovanni Stanghellini, docente di psicologica dinamica in UniFi nonché fondatore della Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica di Firenze, a condurre la conferenza: "La porta mistica, erotica ed estetica dell’esperienza dell’informe", a partire da una riflessione sul libro di Stanghellini, "Divina presenza" (Quodilibet, 2022). Ingresso libero. Per informazioni 335.5241713. Gli altri appuntamenti di questi giorni: stasera (ore 21.30) all’auditorium del Circolo Hitachi dove si proietta l’ultima pellicola della retrospettiva dedicata a Woody Allen, "Basta che funzioni". Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573.32626).

Presentazione a tema giallo sempre oggi alle 17 alla Biblioteca San Giorgio, presente lo scrittore Sacha Naspini con il suo nuovo libro dal titolo "Errore 404" (Edizioni e/o, 2024). Dialogheranno con l’autore Giuseppe Previti e Maurizio Gori. Evento a cura di Giallo Pistoia con i Soci Unicoop Firenze e gli Amici della San Giorgio.

Nelle Sale Affrescate di Palazzo Comunale a Pistoia domani (ore 17) si inaugura la mostra dell’artista pistoiese Giunio Valerio Gacci, protagonisti i dipinti realizzati negli ultimi due anni (fino al 31 marzo; orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, dal martedì alla domenica). E domani al Funaro (ore 20.45): "Madre", poemetto scenico di Marco Martinelli di e con Ermanna Montanari, Stefano Ricci e Daniele Roccato.