Frana sulla Statale 12: i lavori si allungano, ecco gli orari per il transito

Strada Statale 12 interrotta a Popiglio, si allungano i tempi per la riapertura. Lo lascia chiaramente intendere l’Anas che ha emesso un’ordinanza: "che proroga per i prossimi giorni (fino alla messa in sicurezza della pendice superiore della frana) l’apertura a fasce orarie della strada, nei pressi della frana, con le modalità già effettuate nella giornata di giovedì. Tre fasce di passaggio per spostamenti con automobili e mezzi sotto i 35 quintali (il pulmino scolastico potrà passare) in forma protetta con l’ausilio di movieri e polizia municipale, per spostamenti derivanti da ragioni inderogabili (lavoro, istruzione e situazioni sanitarie). Le fasce orarie sono: dalle 7 alle ore 9; dalle ore 13.30 alle ore 14.30; dalle 17 alle ore 18.30".

"La frana ha tagliato in due il Comune – ha affermato il vicesindaco Giacomo Buonomini - lasciando isolati i quattrocento abitanti di Popiglio e i trecento della Val di Lima. Nella zona ci sono tratti rocciosi e altri terrosi, la frana ha interessato la zona mista. Da un esame fatto martedì pomeriggio è emerso che nella parte alta della frana ci sono molti sassi dalle dimensioni, circa di un automobile, fino a che questi non sono stati rimossi o messi in sicurezza. Quindi c’è da aspettare di aver risolto questo aspetto. A tal fine è stata attivata una ditta proveniente dal nord Italia che interverrà nei prossimi giorni. Fino a quel momento continua la regolamentazione attuata oggi che peraltro ha funzionato abbastanza bene. La possibilità di passare dalla strada dei cacciatori non è una soluzione, serve solo ad alleggerire l’isolamento. Da questi fatti – ha concluso Buonomini – si capisce che è arrivata l’epoca di fare investimenti importanti per garantire veramente il diritto alla mobilità".

Il rapporto tra Comune e Anas è continuo e costante e gli aggiornamenti saranno emessi quando comunicati da Anas. Oltre a questo, nel territorio comunale in questi giorni, le frane sono state altre otto, alcune di poco conto e non impattanti sulla viabilità, altre in corso di risoluzione.

Andrea Nannini