Nuova frana a Sambuca, diverse famiglie isolate. Aperto un varco a piedi

Pistoia, 28 settembre 2024 – Isolata la frazione di Frassignoni, nel Comune di Sambuca Pistoiese, a seguito di una frana che ha ostruito la carreggiata per una decina di metri. Le persone rimaste a monte dello smottamento che ha prodotto circa una ventina di metri cubi di terra e massi, sono una trentina, in parte abitanti di seconde case ma, a quanto si apprende residenti abituali tutto l’anno o quasi, gli altri, tra cui tre ultranovantenni uno dei quali reduce da un intervento chirurgico del giorno precedente. La frana è avvenuta al confine tra il Comune di Sambuca e quello di Pistoia, nel territorio di quest’ultimo. Il cedimento era stato segnalato già nella serata di giovedì da Jonathan Sabatini, un residente nella zona; sul luogo si erano già recati tecnici del Comune di Pistoia ma l’intervento era stato previsto per la mattina di venerdì.

Sul posto fin dalle prime ore si è recato il sindaco di Sambuca, Marco Breschi, accompagnato dall’assessore Diego Filippini. Poco dopo è sopraggiunto il tecnico della Protezione Civile del Comune di Pistoia, l’ipotesi, poi realizzata, è stata fin dal primo momento quella di aprire un varco percorribile a piedi, lasciando un mezzo a quattro ruote motrici sul lato a monte in modo che, in caso di bisogno di intervento d’emergenza, i soccorritori arriverebbero fino al limite della frana sul fronte a valle, poi attraversato a piedi il fronte della zona ceduta, sarebbero accompagnati dall’infortunato a cui prestare soccorso.

Per far giungere il mezzo a monte della frana, spiega l’assessore Alessio Bartolomei: “è stata percorsa una viabilità alternativa che, da Pracchia passando da via Foravilla, giunge attraverso una strada sterrata fino alla località Bagaia, a monte di Frassignoni. Abbiamo così costruito un percorso di garanzia che possa essere utilizzato in caso di emergenze sanitarie. La frana insiste nel territorio di Pistoia per una decina di metri, percorsi i quali si entra nel territorio sambucano”. In pratica gli abitanti interessati sono tutti nel Comune amministrato da Marco Breschi mentre il problema lo deve risolvere quello di Pistoia. In realtà ci sarebbero anche altre possibilità di raggiungere i borghi ‘isolati’ dalla frana ma, nessuna in grado di garantire la percorribilità diversa che a piedi.

Il tempo stimato dall’assessore Bartolomei per il ripristino totale della viabilità è di alcuni giorni, mentre gli abitanti del posto puntano l’indice contro la mancata manutenzione, tenendo conto dei probabili motivi che hanno innescato la frana, cioè il forte vento che ha provocato il movimento delle piante che, essendo radicate tra le rocce ne hanno determinato il distacco.