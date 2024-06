Crolla la Mammianese Nord: cede un tratto di strada e finisce nel fiume

Pescia (Pistoia), 26 giugno 2024 – Lo scorso 22 maggio si era concluso l’intervento con cui la Provincia di Pistoia sembrava aver risolto il problema del cedimento del fondo stradale lungo la via Mammianese Nord, pochi metri prima del ponte per San Lorenzo, lungo la strada per Pietrabuona.

Una soluzione, però, che evidentemente non è stata sufficiente. Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, tutto il tratto che era stato interessato dall’intervento ha ceduto, crollando verso il letto del fiume Pescia.

Sul posto si sono immediatamente presentati i vigili del fuoco del comando di Pescia, la Protezione civile comunale, la Polizia municipale, il sindaco Riccardo Franchi, Luca Tridente, assessore alla Montagna, il presidente del consiglio comunale Maurizio Di Vita, residente a Medicina. Lo spettacolo che si sono trovati di fronte è impressionante.

Lungo il bordo della strada si è aperta una voragine. "Avevamo risegnalato l’avvallamento che si era verificato ai tecnici della Provincia- commenta un Franchi con un diavolo per capello –avevano posizionato nuovi jersey la settimana scorsa: si vedeva che la strada stava cedendo. Avevamo chiesto, nei mesi scorsi, un intervento urgente: hanno fatto quello che abbiamo potuto vedere, un intervento provvisorio che forse ha peggiorato le cose. Pretendiamo che la Provincia intervenga immediatamente: deve essere subito messa in sicurezza l’area, permettendo il transito delle auto come ora. Non è più possibile andare per piccoli interventi, un intervento importante è indispensabile. Abbiamo attivato il presidente Luca Marmo, sollecitato gli assessori competenti, chiamato tutti i tecnici. Devono intervenire immediatamente. Servono interventi immediati, per ripristinare la regolare viabilità".

Il rischio da scongiurare è quello della chiusura della strada: a monte ci sono le dieci castella, all’inizio della stagione turistica sarebbe un disastro anche dal punto di vista economico. "ci siamo messi al lavoro subito con i tecnici reperibili- spiega l’assessore provinciale Lisa Amidei -vediamo se è possibile intervenire subito in somma urgenza. Quel punto era monitorato, oggi, sicuramente a causa della pioggia, si è verificata una nuova frana. Domani avremo le risposte dei tecnici". Sul posto anche i rappresentanti di alcuni circoli della Valleriana, che si dicono pronti a organizzare, sabato, una manifestazione a Pistoia, nella sede della Provincia.

