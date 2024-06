Maltempo a Pistoia, strade e sottopassi allagati. Paura nella notte

Pistoia, 25 giugno 2024 – Paura a Pistoia, dove il maltempo ha causato qualche disagio in nottata. Le squadre della Protezione civile sono intervenute con i volontari e il personale del Comune in alcune zone della città, dove sono state riscontrate criticità. In particolare in via Vecchia Pratese, via Spartitoio e via Erbosa, dove ci sono stati alcuni allagamenti.

Sempre a causa della pioggia è stato necessario chiudere, intorno alle 1,20, il sottopasso di Ponte Europa, nella zona di Pistoia ovest. Mentre intorno alle ore 2.50 il sindaco Alessandro Tomasi ha reso noto con un post su Facebook la chiusura di un altro sottopasso, quello di Porta Nuova, che attraversa la ferrovia nei pressi della stazione ferroviaria, anch'esso allagato. Quest'ultimo intorno alle 8.30 è stato riaperto al traffico.