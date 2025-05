Basket in carrozzina cinque contro cinque, via alle iscrizioni

Due importanti appuntamenti di sport e solidarietà riempiono l’agenda sportiva della settimana sulla Montagna Pistoiese. Oggi, giovedì 29 maggio, al consorzio Mo.To.R.E., a Campo Tizzoro, il Comune di San Marcello Piteglio riceverà la Montagna Pistoiese Asd. La cerimonia inizierà alle 18.30 e sarà aperta gratuitamente a tutti. Il tema della serata sarà l’attività che svolge la Montagna Pistoiese Asd, approfittando dell’occasione per celebrare con una meritata premiazione, la prima squadra, recentemente candidata al passaggio in prima categoria, avendo vinto i play off che garantiscono la promozione, in seguito ai risultati sportivi raggiunti durante la stagione appena trascorsa. Sono pertanto invitate a partecipare tutte le squadre del settore giovanile. Sabato 31 maggio, dalle 15 alle 19, sull’onda del successo conseguito lo scorso anno, torna l’evento di basket in carrozzina 5 contro 5, aperto a tutti. L’evento si svolgerà al palazzetto comunale Pertini di Bardalone, organizzato grazie a Lions Club Abetone Montagna Pistoiese e Wolf Basket, i giocatori che si sfideranno sul parquet del palazzetto dovranno cimentarsi seduti sulla carrozzina, dando vita a quello che è stato definito un "fantastico mini torneo". Per iscrivere la propria squadra è necessario comunicare il nome della squadra e quello dei 5 componenti, pagando la tassa d’iscrizione di 5 euro a persona. Le iscrizioni devono essere inviate preferibilmente via mail a: [email protected]

Un appuntamento da non perdere perché, oltre al fascino dell’iniziativa c’è da respirare l’atmosfera magica di un evento che lo sorso anno catalizzò l’attenzione di un gran numero di visitatori. Potranno essere accettate iscrizioni anche sabato al palazzetto qualora siano rimasti posti disponibili.

Andrea Nannini