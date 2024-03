Frana la strada, escavatore in bilico. Arrivano i vigili del fuoco

Pistoia, 5 marzo 2024 – Una frana stava per trascinare con sè anche un escavatore usato proprio per i lavori di ripristino della strada. E’ accaduto questa mattina, 4 marzo, in via Sciabolino a Torbecchia, località in provincia di Pistoia. La strada privata è stata interessata da un movimento franoso che ha fatto rimanere in bilico il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia per la messa in sicurezza e il successivo recupero dell’escavatore. Il recupero è stato effettuato con l’autogrù del servizio ACI. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone.