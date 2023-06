"Frammenti sparsi" Sulle punte con poesia

Si intitola "Frammenti sparsi" lo spettacolo finale dei corsi di danza classica e contemporanea della Scuola di musica e danza Mabellini che il Teatro Manzoni ospita, martedì 6 giugno alle 21.15. L’idea, con le coreografie curate dalle docenti di danza Eleonora Senesi e Elena Bruni, nasce dalla libera interpretazione, in forma danzata, di alcune poesie e brevi composizioni di grandi autrici (Saffo, Emily Dickinson, Oriana Fallaci, Alda Merini, Wislawa Szymborska). Una chiave di lettura, rigorosamente personale, originata dalla poesia e tradotta attraverso il movimento, con l’intento, comunque, di stimolare nello spettatore altre possibili interpretazioni per una emozionante esperienza visiva e di ascolto. Questo il programma: Arvo Pärt, "My heart is in the highlands" (coreografia Eleonora Senesi, danzano Marta Corsini, Rebecca Doroni, Ilaria Gori, Viola Liccioli, Yasmine Ouhsane,Bianca Spadi, Costanza Tredici, Virginia Tuci); Léon Minkus, "Quattro api per un sogno" (coreografia Elena Bruni; danzano Sofia Bellini, Alessia Alves Bicciato, Yasmine Gharbi, Irene Vannini); Wolfgang Amadeus Mozart, "Navigare fra i libri" (coreografia Elena Bruni, danzano Anita Bartolini, Anna Becciolini, Cassia Giuliani, Emma Palandri, Benedetta Prando, Aida Rinfreschi, Giada Vicino); Maximo Diego Pujol, "Suite Magica, "Preludio" (coreografia Eleonora Senesi; danzano Ginevra Gioffredi, Gabriela Montero Martinez, Elena Spadi, Costanza Tredici); Amilcare Ponchielli, "Danza delle ore" e Gioachino Rossini, "Tarantelle" (coreografia Eleonora Senesi, danzano Giulia Balletta, Adele Beatrice, Giulia Alves Bicciato, Greta Cecchi, Melissa Chelucci, Lia Coppi, Valentina Giusti, Elektra Laine Gori, Viola Gori, Ludovica Mariani, Aurora Mirabella, Maria Luna Catherine Petrelli, Gabriele Rendola, Alma Ruffi, Azzurra Sechi); Clint Mansell, "Requiem for a dream" (coreografia Eleonora Senesi; danzano Marta Corsini, Rebecca Doroni, Ilaria Gori, Viola Liccioli, Yasmine Ouhsane, Bianca Spadi, Costanza Tredici, Virginia Tuci); Léon Minkus, variazione "Cupido" dal balletto di repertorio classico "Don Chischotte" (danza Lavinia Tredici); Piotr Ilic Tchaikovsky, variazione "Fata Violante" dal balletto di repertorio classico "La bella addormentata" (danza Gabriela Montero Martinez); Max Richter, "Spring 1" (coreografia Eleonora Senesi; danzano Aurora Bajetti, Virginia D’Ulivo, Ginevra Gioffredi, Eva Iannibelli, Emma Mencarelli, Noemi Rondoni, Elena Spadi); Charles Gounod, "Pettirossi in primavera" (coreografia Elena Bruni, danzano Anita Bartolini, Anna Becciolini, Sofia Bellini, Alessia Alves Bicciato, Yasmine Gharbi, Cassia Giuliani, Emma Palandri, Benedetta Prando, Aida Rinfreschi, Irene Vannini, Giada Vicino); Ludwig van Beethoven, "Moonlight sonata" (coreografia Eleonora Senesi; I parte: danzano Rebecca Doroni, Ilaria Gori, Gabriela Montero Martinez, Lavinia Tredici, Virginia Tuci, II parte: danzano Sofia Baldi, Clarissa Bensi, Aurora Marchi, Bianca Moriconi, Viola Pieri, Lucrezia Torelli, III parte: danzano tutte le allieve).