Fra occupazione e sviluppo. I temi del congresso Cisl: "Attenzione alle persone"

La relazione del segretario generale Cisl Toscana Nord Massimo Bani – confermato segretario generale per Lucca, Massa Carrara e Pistoia al congresso al Grand Hotel Guinigi – ha toccato tanti temi stringenti a partire dalla sanità. Dai tagli alla sanità, alle troppe esternalizzazioni "spesso senza neppure il rispetto dei contratti di settore", alla sicurezza sul lavoro: "Continuano a morire più di tre persone al giorno – ha detto –. Quando avviene la tragedia si animano le piazze ma quando proponiamo protocolli sugli appalti, che rendono più stringenti le regole, la concordia svanisce". Fra i temi toccanti anche quello dell’allarme denatalità, "un inverno demografico – ha sottolineato – che apre oscuri scenari su chi pagherà le pensioni di domani". E altro ancora: troppe politiche del no che negano lo sviluppo.

Al congresso Cisl è intervenuto anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi il quale ha plaudito a diversi passaggi della relazione del segretario generale Bani -: ad esempio l’approccio costruttivo ai problemi non per forza vincolato a scioperi e manifestazioni di piazza - e le proficue convergenze anche volte a calmierare le tariffe per i servizi alla persona.

"Un aspetto fondamentale del nostro lavoro - precisa Alessandra Biagini, appena riconfermata alla guida di Cisl Pistoia - ed è la linea che continuerò a seguire, quella del massimo impegno per trovare soluzioni che però presuppongono sempre un lavoro di squadra, con le istituzioni e con le parti datoriali. Tra i temi più importanti c’è l’occupazione, soprattutto femminile e dei giovani che nel nostro territorio ha bisogno di stimoli. E’ importante su questo fronte perseguire la politica delle tariffe contenute per i servizi a domanda individuale". "Se i servizi come gli asili hanno un costo contenuto la donna sarà motivata a mantenere il lavoro che ha anche se a retribuzione bassa. Perché se lo lascia sarà più difficile reclutarsi più avanti – ha aggiunto – . Il nostro territorio soffre anche del mancato punto di incontro tra domanda e offerta. Le aziende cercano manodopera che non trovano. Su questo fronte serve più dialogo tra scuola e lavoro, i corsi di specializzazione Its sono una grande risorsa in questo senso". Negli ultimi anni gli iscritti Cisl sono aumentati in modo consistente e anche per questo il segretario Bani ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le anime del sindacato.