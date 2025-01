Fra i biancorossi Paschall a rischio esclusione. Okorn: "Tenerlo fuori è una mia decisione"

La settimana in casa biancorossa è stata vissuta da una parte con una minore tensione per il successo ottenuto contro Varese, dall’altra qualche acciacco ha frenato il regolare svolgimento del lavoro e solo all’ultimo verrà sciolto il nodo di chi dovrà rimanere fuori tra i sette stranieri del roster. Coach Okorn è stato molto chiaro lasciando capire che ad oggi il maggiore indiziato è Paschall. "La situazione su Paschall è molto semplice – ha detto Okorn - abbiamo sette stranieri e possono giocare massimo in sei e tenerlo fuori è una mia decisione. Per quanto riguarda i lunghi le posizioni sono tutte occupate con Cooke come 5, Silins che può giocare da 4/5 e Kemp come numero 4. La scelta è tra lui e Kemp che sta viaggiando con una doppia doppia di media e merita di giocare. La situazione è questa"