Fotografia, scrittura, giardinaggio e filosofia: ecco i nuovi corsi

Ripartono i corsi di educazione per adulti promossi dal Comune. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 febbraio. I corsi proposti sono otto: fotografia di base, acquerello base, scrittura autobiografica, disegno e pittura, giardinaggio, filosofia, inglese livello A2, tedesco base. Le otto proposte sono il risultato di una bando di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune. L’assessorato alla cultura ha voluto rilanciare una esperienza di educazione per adulti che in anni passati aveva avuto un grande successo con tantissimi corsi e un numero considerevole di allievi provenienti anche da fuori comune. I corsi hanno un costo di 40 euro ciascuno e prenderanno il via a condizione che raccolgano un numero minimo di dieci iscrizioni. Il corso di fotografia di base è tenuto da Riccardo Logli con il gruppo fotografico Obiettivi Montalesi. Il corso di acquerello, che prevede laboratori creativi per apprendere la tecnica dell’acquerello e del disegno base è tenuto da Sara Rossini. Il corso di scrittura autobiografica, tenuto da Alessia Lombardi, si propone di promuovere la scrittura di sé quale strumento espressivo di riappropriazione dei ricordi personali, sociali, storici.

Il corso di pittura e disegno, tenuto da Veronica Marini, mira a migliorare le capacità di osservazione e di analisi, utilizzando gli strumenti necessari per il disegno fino ad arrivare alla realizzazione di pitture ad olio. Il corso di giardinaggio, tenuto da Stefano Chiavacci, intende fornire conoscenze essenziali di botanica di base necessarie alla creazione di un giardino. Il corso di filosofia, tenuto da Giacomo Bini, ha come argomento i dilemmi etici, quelli che nascono quando ci si chiede qual è l’azione giusta da compiere. Il corso di lingua inglese, tenuto da Margherita Migliorini, richiederebbe una conoscenza della lingua di livello A2 e prevede discussioni di gruppo, osservazioni di video e ascolto di brani. Il corso di tedesco di base, che sarà tenuto da una studentessa Erasmus, mira a una comunicazione nella vita quotidiana. I corsi si articolano in dieci lezioni in orario serale o tardo-pomeridiano e si terranno al Centro Nerucci o al Centro Giovani alla Badia. Per informazioni: il sito del Comune o lo 0573.952234.