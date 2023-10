Formazione teologica al via. Con "Da Adamo al gender"

PISTOIA

E’ tutto pronto per dare il via al nuovo anno di corsi per la "Scuola di formazione teologica" della Diocesi di Pistoia che vedrà, come debutto, un appuntamento molto importante. Questa sera alle ore 21, infatti, nell’aula magna del seminario vescovile di via Puccini 36 ci sarà una prolusione dal titolo "Da Adamo al gender" a cura di don Angelo Biscardi, che è docente di Antropologia teologica all’interno dell’Issr della Toscana oltre che direttore della scuola di formazione teologica di Pescia. Pertanto, nell’ottica di un unico Vescovo fra Pistoia e Pescia, già questa è una prima volta in termini di collaborazione e di scambio fra i territori e, allo stesso tempo, già dal titolo della serata si capisce la delicatezza e l’attualità del tema partendo dall’origine dell’umanità per arrivare alle discussioni di oggi sul senso della famiglia, volendo andare oltre quella tradizionale.

Nel corso della serata, inoltre, sarà lo stesso vescovo, monsignor Fausto Tardelli, a consegnare i diplomi ai partecipanti all’attività scolastica nell’anno 202223 e, in maniera puntuale e specifica, a presentare quelli che saranno i nuovi corsi messi in atto dalla Diocesi pistoiesi che hanno una durata triennale, ma anche la parte complementare che ha un percorso più breve. A questo proposito, infatti, si parlerà di "Identità di genere e morale cristiana" curato direttamente dal vescovo passando per "Prenderla con filosofia IV serie – La filosofia moderna" con la professoressa Edi Natali che seguirà anche il corso di "Greco II" chiudendo con "Le utopie cristiane: Nomadelfia, Loppiano, Rondine" con la professoressa Beatrice Iacopini. Il discorso si amplia, poi, per quanto concerne il corso triennale che andrà in scena al martedì dalle 21 alle 22 nell’antico monastero olivetano di via Bindi con la struttura che segue.

Il primo anno si parlerà di teologia fondamentale, introduzione alla sacra scrittura e storia della chiesa con riferimenti alla liturgia e alla morale; per il secondo e terzo anno, invece, il programma prevede l’analisi del "Libro della sapienza", ecclesiologia, morale familiare e patrologia greca oltre ad approfondire ulteriormente quanto già trattato nel primo ciclo. Al lunedì, invece, si terranno le serate (sempre dalle 21 alle 22.20) dal titolo "Come si interpreta la Bibbia". Infine, al momento l’ultimo appuntamento in programma è a ridosso del Natale con una lezione congiunta di tutta la scuola che si terrà il 19 dicembre con annessa cerimonia di premiazione della seconda edizione del "Concorso nazionale di teologia monsignor Giordano Frosini", una figura cardine nella recente storia della Chiesa pistoiese.

S.M.