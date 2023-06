Fiom Cgil Pistoia, "Hitachi nega accesso a riunione con lavoratori"

Torna a rinfocolare la polemica la Fiom Cgil di Pistoia di fronte ad un nuovo episodio ritenuto "ingiusto" nei confronti dei lavoratori da parte della direzione di Hitachi Rail Italy di via Ciliegiole. A quanto si apprende, infatti, martedì era in programma un incontro tra il funzionario Fiom Andrea Vignozzi e la direzione di una delle aziende dell’incentrato che fa parte della galassia della multinazionale e che ha i propri operai che lavorano all’interno della stessa sede. "La direzione – spiega la Fiom – ha negato l’accesso invitando a svolgere la riunione all’esterno perché non concordata con la holding, dovendosi spostare al Cral, non adatto a garantire l’opportuna riservatezza". Da qui la posizione stizzita da parte del sindacato. "Questa è l’idea del confronto secondo Hitachi – afferma Vignozzi – i lavoratori dell’incentrato non hanno neanche il diritto di rappresentare le proprie ragioni all’interno dello stabilimento in cui operano. Noi abbiamo un’idea diversa di democrazia: ecco perché c’è la necessità di un confronto serio".