Fine settimana all'Ecomuseo della Montagna Pistoiese

Fine settimana con base all’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, aperto nelle sue varie sedi con una serie di iniziative rivolte a tutto il pubblico. Si parte già oggi alle 16 al Museo della gente dell’Appennino Pistoiese di Rivoreta con una dimostrazione di come veniva trattato il bucato con la cenere (ingresso a offerta libera). Domani alle 17.30 a Palazzo Achilli (Gavinana) s’inaugura l’opera "Foglie e gocce di vita" realizzata dallo scultore Andrea Dami. L’evento è curato dall’Associazione musicale e culturale Domenico Achilli con il patrocinio del Comune di San Marcello Piteglio (ingresso libero). Domenica con doppio appuntamento: dalle 9 alle 15, con la collaborazione e la fattiva partecipazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia si svolgerà una escursione ad alta quota nella Riserva Naturale di Campolino per scoprire le particolarità di questo ambiente come l’abete rosso e il tritone alpestre; a seguire visita guidata all’Orto Botanico Forestale di Abetone (costo 10 euro a persona; prenotazione obbligatoria). Alle 16.30 nei giardini di Palazzo Achilli a Gavinana Maurizio Ferrari e Marco Breschi presenteranno "Montagne Vuote. Homo Appenninicus cercasi", viaggio-studio attorno allo spopolamento dei paesi appenninici. Durante la presentazione, Ferrari e Breschi interverranno per spiegare che questo testo è una vera e propria ultima chiamata per la montagna, utile a riportare l’attenzione sulle politiche territoriali in atto. Ingresso libero. Info e prenotazioni chiamando il numero verde 800 974102; www.ecomuseopt.it.