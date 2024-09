Finanza e Croce Rossa. Dalla parte dei cittadini

Un’iniziativa a beneficio del territorio nata dalla sinergia tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Comitato di Pistoia della Croce Rossa, pensata per celebrare due importanti ricorrenze come il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza e il 160° anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana. Il tutto con l’obiettivo di condividere i valori fondanti delle due storiche istituzioni, ma anche di offrire un contributo concreto alla comunità locale attraverso la raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza targata Cri. L’iniziativa "Solidarietà in movimento", presentata nella mattinata di ieri presso la sede delle Fiamme Gialle, si snoderà in due momenti principali. Il primo avrà luogo sabato 5 ottobre in piazza Del Duomo, quando si terrà la giornata del soccorso. Nel corso dell’intero pomeriggio verranno allestiti degli stand tematici e chi vorrà potrà assistere ad alcune dimostrazioni dei principali "attori del soccorso". Sarà infatti possibile osservare da vicino le autovetture della Gdf e l’attrezzatura e la strumentazione utilizzata dai militari del Soccorso Alpino, oltre ad assistere agli interventi delle unità cinofile.

Mercoledì 16 ottobre invece, al Teatro Manzoni, alcuni finanzieri attori del Comando Provinciale Prato metteranno in scena la commedia di Valerio Di Piramo "Pensione O’Marechiaro". Il ricavato dello spettacolo sarà poi devoluto alla Croce Rossa di Pistoia per finanziare l’acquisto di un’autoambulanza. "Questa iniziativa nasce dalla volontà di aiutare concretamente la comunità - ha affermato Stefano Lampone, comandante della Guardia di Finanza di Pistoia - con due momenti di coesione sociale e di apertura alla nostra città. L’importanza della legalità è un messaggio che deve essere veicolato in modo più capillare possibile". Oltre alle due giornate dedicate, il messaggio arriverà anche nelle scuole attraverso un’attività nei vari istituti che si snoderà nel corso dell’anno scolastico. "Il tema della cittadinanza attiva è di vitale importanza per noi - ha sottolineato la dottoressa Simonetta Filoni del Comitato di Pistoia della Croce Rossa Italiana -. Vogliamo dare ai giovani, che rappresentano il futuro ma anche il presente, gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli e comprendere i rischi che quotidianamente li circondano".

Michele Flori