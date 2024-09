Fiera della discordia. Scaramucce tra Gorbi e il sindaco Lunardi. Rinviata la festa finale

"Considerando il peggioramento delle condizioni meteo, la decisione di rinviare gli ultimi eventi in programma è stata nostro avviso la migliore. Per motivi precauzionali, ma anche per dare la possibilità a un maggior numero di persone di parteciparvi. Per una manifestazione che è stata molto apprezzata anche quest’anno". Il sindaco Piero Lunardi ha così spiegato la scelta di rimandare in toto quella che avrebbe dovuto essere la giornata conclusiva della centotrentanovesima edizione della Fiera di Casalguidi, fissata per due sere fa, martedì 17 settembre. Il programma prevedeva nel dettaglio in Piazza Gramsci l’esibizione musicale delle Bluesisters, seguita dalla tombola e dall’estrazione dei premi della lotteria. Con il gran finale rappresentato, come di consueto, dallo spettacolo pirotecnico nell’area sportiva Ballerini. Gli ultimi tre eventi saranno recuperati domenica prossima 22 settembre, mentre il concerto è stato annullato. Un epilogo particolare per un’edizione che ha indubbiamente avuto una gestazione più complessa del solito, e che con il senno di poi è diventata una delle ragioni principali alla base della spaccatura fra Lunardi e il suo ex vice, Federico Gorbi. Ma la Fiera 2024, almeno sul piano pratico, secondo l’amministrazione si è risolta in un successo.

"Che bilancio traccio di questa edizione della Fiera? Positivo, direi – ha confermato il primo cittadino – le varie iniziative proposte sono piaciute. E mi risultano attività di ristorazione che nei giorni scorsi hanno registrato più di 300 coperti: direi che l’affluenza c’è stata". Una visione in parte condivisa anche dall’ex vicesindaco Gorbi, che non ha tuttavia risparmiato quella che sembra una "stoccata" al primo cittadino, rivendicando la paternità di alcune iniziative.

"Si conclude l’edizione 2024 della Fiera di Casalguidi – ha scritto in una nota – già da alcuni mesi il sindaco mi aveva esautorato dal coordinamento, ma sono contento di aver fatto in tempo a organizzare le esibizioni dei Dik Dik, degli Abba Dream e di Silvia Mezzanotte. Sono state a mio parere tre belle serate".

La replica del sindaco, e della giunta, arriverà domattina, nel corso della conferenza stampa convocata ieri. A prescindere da tutto la Fiera di Casalguidi edizione 2024 pare destinata a passare agli annali anche per essere divenuta, suo malgrado, motivo di scontro politico.

Giovanni Fiorentino