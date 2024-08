Festival, risate, letteratura e musica. Il programma d’agosto su Discover

Ritmi forse meno serrati, ma comunque "attivi". Agosto è comunque eventi e quindi anche occasione di approfondimento, come anche questo mese ben testimonia l’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Discover Pistoia, in omaggio questo sabato a chiunque acquisti una copia de La Nazione di Pistoia. Al solo prezzo del quotidiano quindi un’occasione per fare scorta di notizie, dal quotidiano all’"agostano" in genere. Apertura di numero non poteva non essere assegnata a uno degli eventi più originali e rappresentativi di questo mese, il Campionato della Bugia de Le Piastre che, come ricorda il direttore editoriale nel suo intervento che saluta questa uscita, ha incredibilmente a che fare anche con un grande della letteratura mondiale, Luis Sepulveda. "Discover" presenta la tappa a Cutigliano dell’installazione multimediale dedicata all’Arazzo Millefiori e la rassegna del Serravalle Jazz dal 25 al 28 agosto all’ombra della splendida Rocca di Castruccio. Ma gli eventi di richiamo ci sono e popolano la collina pistoiese (come la rassegna Leggere, raccontare, incontrarsi), come i piccoli borghi dell’Appennino Pistoiese con la undicesima edizione di Pracchia in musica festival (dal 13 al 28 agosto), Montecatini, con il Cosmica Festival in corso fino al 24 agosto al Parco della Pineta e Collodi con l’edizione numero nove del Senza Fili-Pinocchio Street Festival in partenza l’ultima settimana del mese. E poi l’approfondimento a cura degli amici di Discover, come Coldiretti Campagna Amica e la buona spesa d’agosto, Emiliano Nappini in Pistoia com’era con la prima parte dedicata alla piazza del Duomo, e le anticipazioni, con l’Università Vasco Gaiffi, il Parco Letterario Policarpo Petrocchi con la Festa che sarà il 6 e 7 settembre Sabato 3 agosto il gradito omaggio a tutti i nostri lettori che acquistino una copia de La Nazione.

linda meoni