Festival del giallo al via Da Veltroni a "Silver" 4 giorni per raccontare il crimine e la legalità

Quattro giorni, uno in più della tradizione, per conoscere, approfondire, indagare ed entrare appieno nello spirito del Festival del giallo, tredicesima edizione della rassegna ideata dall’associazione Giallo Pistoia che chiama in città nomi tra i più autorevoli di questo genere di letteratura, spostando ogni anno il fuoco su argomenti diversi, per quest’anno "Raccontare il crimine, raccontare la legalità". Non solo autori dunque, ma anche un altro tipo di protagonisti: uomini di legge, giornalisti, operatori delle forze dell’ordine per ricostruire la ‘scena del crimine’ nel modo più completo possibile. Il programma di questa edizione è ancora una volta assai intenso e intreccia storie ed esperienze diverse ed affascinanti. Giorno uno della rassegna, venerdì, ore 9.30, nella Sala Maggiore di Palazzo comunale con una tavola rotonda dal titolo "Raccontare la legalità", moderata dalla giornalista Antonella Mollica, a cui prederanno parte il magistrato Christine Von Borries, il presidente della Fondazione Caponnetto Salvo Calleri e l’avvocato Andrea Niccolai del Foro di Pistoia. Tra i più attesi ospiti della giornata c’è anche Walter Veltroni, politico, giornalista, scrittore e regista che alle 17.30 alla San Giorgio si lascerà intervistare dallo scrittore e redattore Luca Crovi a proposito del suo commissario Buonvino (il quarto romanzo della serie è appena uscito per Marsilio); alla sera (ore 20) al cinema Lux, presente lo stesso autore, sarà proiettato "Quando" nuovo film che Veltroni ha diretto a partire dall’omonima sua opera letteraria. La stessa sera di venerdì, alle 20.30, cena con gli ospiti del Festival al ristorante di Villa Capugi, aperta al pubblico (prenotazioni al 333.7350637).

Altro giorno clou del festival sabato, quartier generale la Biblioteca San Giorgio, dove ad aprire i lavori (ore 10) saranno il giornalista antimafia Lirio Abbate e Antonio Fusco, scrittore e dirigente della divisione anticrimine della Polizia di Stato, a dibattere su "Crimini e comunicazione"; a seguire tre interventi su legalità e carcere (ore 10.45) e "Legalità, dal Commisario De Vincenzi allo scrittore Augusto De Angelis" con Luca Crovi (ore 12). Nel pomeriggio di sabato un susseguirsi di incontri con Elena Salem, Giacomo Faenza, Franco Forte, Patrizia Debicke. Valeria Corciolani, Davide Longo, Bruno Morchio, Leonardo Gori, Andrea Sani, Alberto Becattini e il mitico ‘Silver’, il babbo di Lupo Alberto in un ricordo di Luca Boschi. Appendice serale al teatro Bolognini nella stessa giornata con la premiazione del concorso letterario Giallo in provincia per mano di Franco Forte (ore 21) e la messa in scena de "Le panne" di Dürrenmatt con la compagnia Il Rubino. Infine la domenica, con il giudice Giacomo Ebner (ore 10) e la premiazione a seguire del concorso "Pinocchio Sherlock", mentre il pomeriggio incontri non-stop alla San Giorgio con Cristina Aicardi, Fabiano Massimi, Ferdinando Pastori, Wulf Dorn (autore del bestseller "Lo psichiatra"), Alessandra Petrelli, Leonardo Gori, Paolo Roversi, Marco Vichi, Andrea Cerone e Diego De Silva.

Lunedì 17 al Manzoni la Consulta provinciale degli studenti organizza una mattinata di riflessione sulle mafie alla presenza del dottor Gian Carlo Caselli, del professor Enzo Ciconte e del tenente colonnello Edoardo Marzocchi della Dia di Firenze; il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo interverrà alla manifestazione per un saluto. Fino al 29 aprile inoltre alla San Giorgio ecco una mostra per ricordare Luca Boschi scomparso circa un anno fa e curata da Pierluigi Gaspa. Nei giorni del festival Palazzo Comunale si colorerà di giallo per onorare il festival mentre le vetrine dei negozi e locali della città (oltre quaranta le adesioni) saranno allestiti a tema. Gli appuntamenti andranno in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca San Giorgio e di Giallo Pistoia.

linda meoni