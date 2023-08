Feste e sport a Montale per aiutare chi ha bisogno

Musica, teatro e calcio femminile saranno protagonisti a settembre nell’ambito del programma di "Montale Solidale", promosso dal Comune in collaborazione con molte associazioni del paese in favore delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Si comincia il 3 settembre alle ore 21 nella frazione di Stazione, nell’area verde di via Pacinotti, con uno spettacolo musicale della Fossati Project Band organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Stazione. Lo sport al femminile la farà da padrone sabato 9 e domenica 10 settembre con un torneo di calcio femminile organizzato dalla soccietà Virtus Montale nel campo parrocchiale intitolato a Paolo Perugi. E’ la prima volta che un campo di calcio montalese ospita una manifestazione di calcio femminile e sicuramente sarà accolta da interesse da parte della cittadinanza. Il giovedì 14 settembre si terrà una nuova edizione di "Montale sotto le stelle" un evento che in ore serali, a partire dalle 21, interesserà con intrattenimento di vario genere le vie del centro con l’apertura anche dei negozi. La musica e il karaoke saranno guidati dal Dj Bandana e la parte gastronomica vedrà una gustosa "Pizza in piazza e dintorni". L’evento è promosso dal Comune, dal Comitato Festeggiamenti e dal Centro Commerciale Naturale. Domenica 17 settembre, alle ore 21, è in programma, in piazza Matteotti, lo spettacolo "Zona Franca" dedicato agli alunni della scuola primaria, un evento teatrale a cura dell’Atp in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il 20 settembre, alle ore 21, nella corte di villa Smilea risate garantite con la commedia in dialetto carpigiano "A l’ho dit" a cura della compagnia teatrale montalese Sesamo e Carcamo.

Giacomo Bini