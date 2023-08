Festa sotto il Platano, 3 Giorni di Divertimento a Piuvica, Estate a Pistoia

Estate, niente di meglio che stare in compagnia mangiando e intrattenendosi col gioco, con lo spettacolo o con la musica. Tempo di festa anche a Piuvica dove da domani fino a domenica sbarca la Festa sotto il platano, nei locali esterni del circolo Anspi La Casina. La formula è semplice: ogni sera dalle 19.30 la cucina apre sfornando leccornie diverse, mentre in pista si potrà assistere a iniziative di ogni tipo. La festa si apre come detto questo giovedì con un menu a base di street food con hamburger, hot dog, panini con il lampredotto e porchetta, pizza e birra. Dalle 21.15 Just Dance Show con Emanuele e l’esibizione della Smile Dance School del Bottegone; per i più ‘agguerriti’, torneo di biliardino. Si prosegue venerdì con specialità anni ‘90: in tavola antipasto toscano, crostoni, panzanella, maccheroni sul cinghiale, pici all’aglione, cinghiale in umido, trippa e griglia. Più tardi in pista la sfilata "Scuola di magia: magica scuola, magico giorno" con Le Commesse di Quarrata; ai tavoli, torneo di briscola. Sabato tocca ai classici da mangiare con in carta antipasto toscano, pappa al pomodoro, penne al pomodoro, ragù e boscaiola, griglia e pizza. Lo show delle 21.15 è rivolto ai bambini ed è seguito poi alle 22 da una grande tombolata con Emanuele e intermezzi della Cricca Sgangherata; ai tavoli torneo di ping pong. Domenica si replica il menu del sabato. In pista balli di gruppo, esibizioni e animazione con Spazio Danza 4 Shiva. Tutte le sere ciambelle, cocktail, pesca di beneficenza, tiro con l’arco e l’angolino ‘Di libro in libro’ dove portare, prendere e scambiarsi libri.