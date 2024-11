Festa e premiazioni per i venticinque anni della Scuderia Ferrari Club

"Una serata stupenda, con persone veramente speciali, una compagnia perfetta che ha creato una festa che rimane indelebile per moltissimo tempo". Franco Gori, storico presidente della Scuderia Ferrari Club di Agliana, è entusiasta della serata che si è svolta il 16 novembre al Grand Hotel Villa Cappugi a Pistoia, per festeggiare i 25 anni di attività dal riconoscimento della grande casa automobilistica di Maranello. "Personalmente sono molto fiero e felice di essere il presidente ma soprattutto amico di questo nostro Club – commenta Gori –. Desidero ringraziare tutti gli appartenenti a questa famiglia perché proprio grazie a loro il nostro Club ha raggiunto obiettivi di grande rilievo nella nostra Regione e anche fuori. Proprio grazie a loro abbiamo potuto raggiungere e festeggiare questo anniversario dei 25 anni di appartenenza a una leggenda italiana, come la Ferrari". Tutto iniziò con sette-otto amici che dettero il via al Club che oggi conta 120 tesserati. La Scuderia Ferrari Club Agliana organizza e partecipa a eventi che coinvolgono il brand Ferrari a livello nazionale e internazionale. Durante la serata, sono stati consegnati riconoscimenti, costituiti da materiale originale Ferrari, ai rappresentanti delle istituzioni patrocinatrici e a personalità che si sono distinte nell’automobilismo. Tra queste Eduardo Costantino (presidente Scuderia Ferrari Club di Arezzo e coordinatore toscano dei Club), Ciro Di Genua (maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri), Marco Vensi (presentatore della serata con un trascorso da pilota di rally), Francesca Bardelli (presidente Unione Nazionale Veterani dello sport e figlia di Aldo, pilota pistoiese campione di cronoscalate), Luigi Canepuzzi (presidente sezione Associazione Nazionale Stelle Pistoia e Palme al merito sportivo e cronometrista). Sponsor: Automobile Club Pistoia, Autosport Service Pistoia, Romiti&Giusti vivai Agliana, Consorzio prodotti per l’agricoltura di Quarrata, New Automototime di Striano (Napoli). "Il nostro Club – conclude Gori – si conferma punto di riferimento tra i 200 club in Italia e all’estero e non rappresenta solo i possessori di Ferrari, ma anche appassionati di questa leggenda mondiale".

Piera Salvi