Festa di Carnevale. Oggi alla ’Serra’ in aiuto del Benin

In arrivo per oggi, venerdì 21 febbraio, un pomeriggio di Carnevale con l’associazione Amici di Francesco, il cui Gruppo giovani ha pensato di metter su un’iniziativa in maschera rivolta in particolare ai bambini. Le giovani volontarie e i giovani volontari dell’associazione pistoiese saranno alla Serra di Montuliveto a partire dalle 16.30 in poi, con una proposta ricchissima a base di laboratorio di maschere tipiche e africane, truccabimbi, baby dance e merenda. L’evento è a scopo benefico e le offerte raccolte saranno destinate ai progetti sostenuti da tanti anni in Benin dall’associazione.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Emanuela al 333.7974991 oppure scrivere a [email protected]