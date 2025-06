Festa delle Solenni Quarantore, è il tempo della preghiera. Ma non solo

Montale sta per vivere la Festa delle Solenni Quarantore che avrà il suo culmine nel prossimo fine settimana. La festa avrà un programma religioso organizzato dalla Propositura di Montale che è costituito da celebrazioni e momenti di spiritualità, a cui si affianca in modo autonomo un programma di iniziative ricreative e di intrattenimento a cura del Comitato Festeggiamenti. Le celebrazioni religiose, già iniziate domenica primo giugno con le Rogazioni e la Prima Comunione, proseguono domani con l’esposizione e l’adorazione del Santissimo Sacramento e, sabato 7, alle 17, con la celebrazione della Cresima. Domenica 8 giugno, alle 10,30, un’altra celebrazione della Prima Comunione; il 9 alle 18 celebrazione per i defunti e martedì 10 giugno alle ore 18 la seconda comunione dei bambini alla presenza del vescovo Tardelli (foto) seguita dalla Processione per le vie principali del paese. Sempre a cura della Propositura aprirà alle ore 16 la mostra del ricamo e prenderà il via, il giorno 9 giugno, il campo estivo per ragazzi e bambini che resterà attivo fino all’11 di luglio dal lunedì al venerdì dalle 8,15 fino alle ore 13.

Il programma organizzato dal Comitato Festeggiamenti inizia il 6 giugno con la camminata per Rebecca per le vie del paese (ore 19,30) mentre in piazza si terrà una esibizione del Bask-in, il basket giocato insieme da disabili e normodotati. Non mancano (7 giugno alle 20) l’esibizione in piazza del Centro Ginnico Olimpia di Montale; la Pizza in piazza a cura del Comitato (9 giugno, ore 20,30) e il concerto della Banda Verdi di Fognano (ore 21.30). E ancora, c’è la sagra del bombolone il 10 giugno alle 20,30 con, alle 21.30, la consegna di un riconoscimento a Stefano Nesti che ha effettuato la donazione per realizzare la scultura di Emilio Isgrò in piazza per concedere delle borse di studio in Inghilterra ai ragazzi delle scuole medie. Tutte le sere ci sarà musica dal vivo. Il programma del Comitato ha il patrocinio del Comune e il sostegno di Chiantibanca. Stand gastronomici attivi ogni sera (per prenotazioni 3404146453).