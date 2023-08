Festa Avis a Abetone Cutigliano: Consegna Medaglie e Pranzo Offerto

Tradizionale incontro dei donatori Avis al Serrettone, al Melo di Cutigliano. La festa, con il pranzo offerto ai donatori dall’Avis Comunale Montagna Pistoiese, si ripete da ormai una ventina di anni, soltanto l’emergenza sanitaria era riuscita a interrompere la tradizione, però rapidamente ripresa. L’incontro è alle 12.30 di domenica 20 agosto, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, e sarà l’occasione per la consegna della medaglia a quei donatori che non l’hanno potuta ritirare durante l’assemblea annuale. Per prenotazioni e informazioni si possono chiamare Gaia al 347.7187833 oppure Tiziana al 347.2389129.

AnNa