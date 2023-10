Ferrini parla delle sfide "green" a Pistoia: soluzioni a costo zero

Gli alberi, il verde e le soluzioni che devono essere portate avanti per dare un futuro al nostro pianeta calate anche su quella che è la realtà pistoiese immersa nei vivai e nel suo sviluppo internazionale. Partirà da questi temi l’incontro-dialogo che si terrà domani alle 21 al Circolo Acli di Masiano con Francesco Ferrini, presidente del Distretto VIVAISTICo di Pistoia e professore ordinario di Arboricoltura all’Università degli Studi di Firenze. La serata, che è stata organizzata da Acli provinciale Pistoia Aps e Circolo Acli di Masiano Aps, si focalizzerà sulla presentazione dell’ultimo libro dello stesso Ferrini, "Alberi e gente nuova per il Pianeta", scritto a quattro mani con Ludovico Del Vecchio, e sulle politiche che vengono portate avanti a livello globale per la ri-forestazione e il verde urbano, da collegare con l’esperienza pistoiese di Capitale europea del verde. Una analisi scientifica, e pragmatica, di ciò che viene fatto su scala nazionale e mondiale per affrontare queste tematiche fulcro di ogni dibattito utile a capire come sarà il futuro. E, soprattutto, trovare soluzioni a costo zero, o quasi, che possano permettere di far "respirare" l’ambiente, nel vero senso della parola. Alla serata sono stati invitati numerosi vivaisti, vista l’importanza del tema trattato. L’introduzione del confronto e la moderazione è affidata al giornalista de La Nazione di Pistoia, Saverio Melegari.