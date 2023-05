Fermare le emorragie, il corso per gli addetti al soccorso

Quarrata (Pistoia), 27 maggio 2023 – Si è svolto venerdì al Forum della Banca Alta Toscana B.C.C di Vignole-Quarrata il corso di formazione di contenimento delle emorragie massive per esecutore laico “Bleeding Control for the Injured” promosso dalla campagna “Stop the bleed” sotto l’egida dell’American College of Surgeons” che il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana del Centro di Mobilitazione Tosco Emiliano ha organizzato in accordo con il Comitato di Piana Pistoiese e il responsabile N.A.A.Pro CMVCRI di Pistoia nell’ambito della “Settimana della festa della Croce Rossa Italiana”.

L’evento era rivolto al personale della amministrazione della Difesa, delle forze dell’ordine, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco oltre che al personale della Croce Rossa della provincia di Pistoia e a coloro come il personale delle pattuglie stradali che per il loro ruolo si possono trovare in situazioni che richiedano un soccorso urgente a vittime di emorragie massive. Tra i partecipanti anche un gruppo di tredici infermiere volontarie di varie città toscane.

Tutti i soccorritori non sanitari, come ad oggi hanno imparato le manovre base per la rianimazione cardiopolmonare, è necessario che apprendano le tecniche per il controllo di un’emorragia massiva agli arti, causata da incidenti di lavoro, sportivi, di caccia o da atti violenti e premeditati, come azioni terroristiche o condotte da persone instabili e violente. Il corso prevede di imparare l’utilizzo di differenti tecniche per il controllo delle emorragie, come la pressione diretta, l’uso di agenti emostatici topici e i lacci emorragici, i quali rappresentano il cardine della gestione delle emorragie nel soccorso militare e civile.