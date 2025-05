Federico Italiano è il vincitore della 69/a edizione del premio Ceppo Poesia

Pistoia, 11 maggio 2025 - Federico Italiano, con La grande nevicata (Donzelli, 2023), è il vincitore della 69a edizione del Premio Ceppo Poesia. Andrea Donaera, con Le estreme conseguenze (Le Lettere, 2023), è il vincitore della 69a edizione del Premio Ceppo Poesia Under 35. I vincitori sono stati premiati oggi, alle ore 12.30, nella Sala Parmiggiani di Palazzo Fabroni, a Pistoia, dopo la votazione in diretta della Giuria dei Giovani Lettori Under 35. La cerimonia si è svolta alla presenza di Benedetta Menichelli assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Pistoia, Federica Fratoni del Consiglio Regionale della Toscana, di Cristina Pantera vicepresidente Fondazione Caript e dei rappresentanti di Fondazione Chianti Banca e Berni Store. Federico Italiano è nato a Galliate, nel 1976.

Ha pubblicato: Nella costanza (Atelier 2003), I Mirmidoni (Il Faggio 2006), L’invasione dei granchi giganti (Marietti 2010), L’impronta (Aragno 2014), Un esilio perfetto. Poesie scelte 2000-2015 (Feltrinelli 2015) Habitat (Elliot 2020). Andrea Donaera è nato in Salento nel 1989 e vive a Gallipoli. Ha pubblicato: Il latte versato (Sigismundus, 2012), Certe cose, certe volte (Marco Saya, 2013), Occhi rossi (‘Round midnight, 2015), Una Madonna che mai appare (Poesia contemporanea. Quattordicesimo quaderno italiano, Marcos y Marcos 2019), I vivi. Un tremore (Fallone, 2022). Gli altri finalisti al “Premio Ceppo Poesia” erano: Tiziano Broggiato, Sorvoli (Pellegrini Editore, 2022) e Rosaria Lo Russo, Tande (Vydia, 2023). Gli altri finalisti al “Premio Ceppo Poesia Under 35” erano: Pietro Cardelli, Tu devi prendere il potere (Interlinea, 2023) e Rebecca Garbin, Male minore (Vallecchi, 2024).

La giuria Letteraria del Premio Ceppo, presieduta e diretta da Paolo Fabrizio Iacuzzi, è composta da Alberto Bertoni, Michele Bordoni, Marta Canfield, Giuliano Livi, Giulia Martini, Filiberto Segatto, Andrea Sirotti, Ilaria Tagliaferri, Matteo Moca, Fulvio Paloscia, Benedetta Centovalli, Gabrio Vitali, Giuseppe Zucco. La 69a edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, dedicato quest’anno alla poesia, diretto e presieduto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Caript, con il contributo di Fondazione Chianti Banca, e grazie alla compartecipazione di Regione Toscana, Comune di Pistoia-Biblioteca San Giorgio, con il contributo di Consiglio Regionale della Toscana - Festa della Toscana, Berni Store, Giorgio Tesi Group, Fondazione Poma di Pescia, Edizioni Via del Vento.