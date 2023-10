Falso allarme per una bomba all’ospedale

Falso allarme bomba all’ospedale San Jacopo di Pistoia. I fatti si sono sviluppati nella giornata di ieri, in due distinti episodi. Il primo poco prima di mezzogiorno, quando il centralino ha ricevuto una telefonata riguardante la presenza di un ordigno all’ospedale. Immediatamente allertati questura, prefettura e vigili del fuoco, che dopo i controlli di rito sul posto non hanno trovato alcunché. Il secondo episodio nel pomeriggio, con un’altra chiamata al centralino che annunciava un’ipotetica esplosione per le 17. Nuovo giro di controlli, con tutte le verifiche del caso, da parte delle autorità competenti, che hanno presidiato la zona fino all’ora indicata. Ma non è successo niente. Nessuna persona è stata evacuata.