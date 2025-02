Fabbro con esperienza. E autotrasportatore

Il signor Graziano Papi ricerca un autotrasportatore con patente CE per trasporto container sul territorio nazionale con rientro in azienda in serata. Si precisa che non sono previsti pernottamenti esterni. Informazioni e candidatre al numero 0574 798147 oppure via e-mail [email protected].

Si ricerca fabbro con esperienza addetto/a alla lavorazione del ferro e dell’alluminio per produzione di cancelli, inferriate e infissi. richiesta esperienza almeno biennale nella mansione. Contattare l’azienda Metallica s.n.c. di Cristiano D’amico al numero 344 0353825 oppure via e-mail all’indirizzo [email protected] Infine, per l’area della provincia di Pistoia, si ricerca assicuratore anche senza esperienza. Contattare il signor Stefano Baldini all’indirizzo e-mail [email protected]