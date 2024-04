Fabbrica delle Emozioni, il Laboratorio Arte per la salute mentale

Venerdì prossimo dalle 16,30 alle 18,30 il Centro Diurno Desìì di Pistoia ha promosso un Open Lab alla Fabbrica delle Emozioni durante il quale chiunque potrà accedere per conoscere meglio l’Atelier artistico e anche per incontrare professionisti come Ldb e ascoltare la musica di Francesco Biadene. L’evento, che è stato organizzato anche con il patrocinio del Comune di Pistoia, ha come obiettivo quello di presentare alla città le opere realizzate all’interno del Laboratorio Mutaforma curato da Lucia Mazzoncini, la professionista che da anni si occupa di coinvolgere i partecipanti, utenti, del Centro di Salute mentale adulti in un percorso riabilitativo attraverso la libera espressione del linguaggio artistico in ogni sua forma. Direttore della unità funzionale complessa salute mentale adulti è il dottor Riccardo Dalle Luche che si è complimentato con gli operatori per l’iniziativa che si replicherà in altri luoghi della città di Pistoia.